سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى البيزو المكسيكي

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى البيزو المكسيكي حاليًا 0.139756 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.173% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.715% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى البيزو المكسيكي بين أعلى مستوى 0.140349 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 0.138764 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.236%.