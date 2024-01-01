История обменного курса исландская крона–мексиканские песо

Обменный курс исландская крона/мексиканские песо сейчас составляет 0,131, отражая изменение в размере 0.340% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.951% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/мексиканские песо колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,132, и минимумом, равным 0,129, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 1.091% увеличение стоимости.