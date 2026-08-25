سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى روبيات موريشيوس

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى روبيات موريشيوس حاليًا 0.385968 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.072% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.872% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى روبيات موريشيوس بين أعلى مستوى 0.387083 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 0.382631 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.418%.