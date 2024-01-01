История обменного курса исландская крона–маврикийские рупии

Обменный курс исландская крона/маврикийские рупии сейчас составляет 0,340, отражая изменение в размере 0.184% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -4.999% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/маврикийские рупии колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,358, и минимумом, равным 0,339, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -4.799% уменьшение стоимости.