سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى الأمطار الملغاشية

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الأمطار الملغاشية حاليًا 35.5181 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.004% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.311% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الأمطار الملغاشية بين أعلى مستوى 35.6541 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 35.0206 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 25-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.310%.