История обменного курса исландская крона–малагасийские ариари

Обменный курс исландская крона/малагасийские ариари сейчас составляет 32,655, отражая изменение в размере -0.150% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.001% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/малагасийские ариари колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 32,886, и минимумом, равным 32,594, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.374% увеличение стоимости.