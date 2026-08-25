سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى التينجز الكازاخستانية

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى التينجز الكازاخستانية حاليًا 3.77191 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.008% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.292% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى التينجز الكازاخستانية بين أعلى مستوى 3.80678 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 3.75356 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.638%.