История обменного курса исландская крона–казахстанские тенге

Обменный курс исландская крона/казахстанские тенге сейчас составляет 3,462, отражая изменение в размере -0.648% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.001% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/казахстанские тенге колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 3,499, и минимумом, равным 3,451, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.331% уменьшение стоимости.