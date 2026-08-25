سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى بالفرنكات القمرية

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى بالفرنكات القمرية حاليًا 3.47907 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.013% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.552% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى بالفرنكات القمرية بين أعلى مستوى 3.48957 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 3.45852 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 25-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.288%.