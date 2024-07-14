История обменного курса исландская крона–коморские франки

Обменный курс исландская крона/коморские франки сейчас составляет 3,286, отражая изменение в размере -0.007% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.256% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/коморские франки колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 3,301, и минимумом, равным 3,286, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой 0.183% увеличение стоимости.