سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى الين الياباني

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الين الياباني حاليًا 1.31503 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.195% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.147% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الين الياباني بين أعلى مستوى 1.31859 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 1.29778 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.202%.