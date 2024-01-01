История обменного курса исландская крона–японские иены

Обменный курс исландская крона/японские иены сейчас составляет 1,145, отражая изменение в размере -0.066% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.752% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/японские иены колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 1,159, и минимумом, равным 1,139, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.463% уменьшение стоимости.