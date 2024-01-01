История обменного курса японская иена–исландские кроны

Обменный курс японские иены/исландские кроны сейчас составляет 0,909, отражая изменение в размере 0.008% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.189% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/исландские кроны колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,910, и минимумом, равным 0,893, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 03-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.565%.