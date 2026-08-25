سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى فورنتس المجرية

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى فورنتس المجرية حاليًا 2.56513 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.085% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.139% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى فورنتس المجرية بين أعلى مستوى 2.57657 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 2.55564 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.398%.