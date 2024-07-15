История обменного курса исландская крона–венгерские форинты

Обменный курс исландская крона/венгерские форинты сейчас составляет 2,609, отражая изменение в размере -0.087% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.597% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/венгерские форинты колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 2,637, и минимумом, равным 2,606, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.416% уменьшение стоимости.