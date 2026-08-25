سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى الدولار الفيجي
هل تبحث عن أسعار صرف ISK التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة كرونا أيسلندية السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة كرونا أيسلندية عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
وفِّر المال عند إرسال الأموال إلى الخارج
سجل أسعار صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الدولار الفيجي
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 ISK إلى FJD
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|0.0183
|الأدنى
|0.0181
|المتوسط
|0.0182
|التغيير
|1.01%
يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الدولار الفيجي حاليًا 0.0182837 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.143% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.170% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الدولار الفيجي بين أعلى مستوى 0.0183127 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 0.0180663 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.637%.
ISK إلى FJD مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
أهم أزواج العملات لعملة ISK
نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert كرونا أيسلندية to دولار فيجي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر ISK كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر FJD كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert كرونا أيسلندية to دولار فيجي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر ISK كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر FJD كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.