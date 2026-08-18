سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى الكرونة الأيسلندية

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الكرونة الأيسلندية حاليًا 55.3265 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.209% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.253% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الكرونة الأيسلندية بين أعلى مستوى 55.5673 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 55.1279 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.306%.