История обменного курса фиджийский доллар–исландские кроны

Обменный курс фиджийских доллара/исландские кроны сейчас составляет 61,966, отражая изменение в размере -0.022% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 2.084% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/исландские кроны колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 62,020, и минимумом, равным 60,103, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.884%.