سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى البيزو الكولومبي

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى البيزو الكولومبي حاليًا 25.2545 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.669% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -1.049% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى البيزو الكولومبي بين أعلى مستوى 25.5232 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 25.0186 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -1.166%.