История обменного курса исландская крона–колумбийские песо

Обменный курс исландская крона/колумбийские песо сейчас составляет 29,355, отражая изменение в размере -0.395% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 2.481% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/колумбийские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 29,527, и минимумом, равным 28,642, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.760% увеличение стоимости.