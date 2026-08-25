سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى بالفرنك السويسري

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى بالفرنك السويسري حاليًا 0.00663965 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.277% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.420% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى بالفرنك السويسري بين أعلى مستوى 0.00664834 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 0.00654759 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.366%.