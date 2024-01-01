История обменного курса исландская крона–швейцарские франки

Обменный курс исландская крона/швейцарские франки сейчас составляет 0,006, отражая изменение в размере 0.059% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.054% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/швейцарские франки колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,007, и минимумом, равным 0,006, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.325% уменьшение стоимости.