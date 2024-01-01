История обменного курса швейцарский франк–исландские кроны

Обменный курс швейцарских франка/исландские кроны сейчас составляет 158,428, отражая изменение в размере 0.601% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.284% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/исландские кроны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 159,036, и минимумом, равным 157,206, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.413%.