سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى بوليفيانو البوليفية

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى بوليفيانو البوليفية حاليًا 0.0952479 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.364% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.053% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى بوليفيانو البوليفية بين أعلى مستوى 0.09536 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 0.094054 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.528%.