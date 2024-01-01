История обменного курса исландская крона–боливийские боливиано

Обменный курс исландская крона/боливийские боливиано сейчас составляет 0,050, отражая изменение в размере 0.130% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.202% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/боливийские боливиано колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,051, и минимумом, равным 0,050, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.374% увеличение стоимости.