История обменного курса боливийский боливиано–исландские кроны

Обменный курс боливийский боливиано/исландские кроны сейчас составляет 19,864, отражая изменение в размере 0.233% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.011% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/исландские кроны колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 19,935, и минимумом, равным 19,772, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.577% уменьшение стоимости.