سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى كوانزا أنغولية

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى كوانزا أنغولية حاليًا 7.69161 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 2.186% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.561% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى كوانزا أنغولية بين أعلى مستوى 7.70513 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 7.45547 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -2.132%.