История обменного курса исландская крона–ангольские кванзы

Обменный курс исландская крона/ангольские кванзы сейчас составляет 6,447, отражая изменение в размере 0.366% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.052% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/ангольские кванзы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 6,542, и минимумом, равным 6,409, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.679% уменьшение стоимости.