سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى الدوﻻرات الليبرية

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى الدوﻻرات الليبرية حاليًا 0.580773 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.418% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.447% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى الدوﻻرات الليبرية بين أعلى مستوى 0.580773 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.571298 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.548%.