سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى التاكا البنغلاديشية

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى التاكا البنغلاديشية حاليًا 0.391949 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.218% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.292% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى التاكا البنغلاديشية بين أعلى مستوى 0.39325 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.385857 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.545%.