سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى Zmw

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى Zmw حاليًا 2.90107 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.442% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.710% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى Zmw بين أعلى مستوى 2.90974 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 2.8711 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.543%.