سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى الدونج الفيتنامي

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الدونج الفيتنامي حاليًا 4032.92 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.248% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.086% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الدونج الفيتنامي بين أعلى مستوى 4036.6 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 3979.85 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.341%.