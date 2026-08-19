سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى دولارات تايوان الجديدة

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى دولارات تايوان الجديدة حاليًا 4.92464 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.477% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.136% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى دولارات تايوان الجديدة بين أعلى مستوى 4.94185 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 4.8845 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.341%.