سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى الليرة التركية

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الليرة التركية حاليًا 7.38732 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.310% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.028% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الليرة التركية بين أعلى مستوى 7.38732 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 7.30186 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.209%.