سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى الريال القطري

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الريال القطري حاليًا 0.561111 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.270% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.536% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الريال القطري بين أعلى مستوى 0.561527 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.556968 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.172%.