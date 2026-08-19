سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى نيراس نيجيري

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى نيراس نيجيري حاليًا 214.986 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.523% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.755% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى نيراس نيجيري بين أعلى مستوى 214.986 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 213.095 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.339%.