سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى للمعادن الموزامبيقية

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى للمعادن الموزامبيقية حاليًا 9.84506 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.018% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.863% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى للمعادن الموزامبيقية بين أعلى مستوى 9.86994 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 9.74323 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.496%.