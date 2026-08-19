سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى الكواشا الملاوية

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الكواشا الملاوية حاليًا 267.108 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.267% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.592% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الكواشا الملاوية بين أعلى مستوى 267.108 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 265.043 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.153%.