سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى باتاكا ماكانيز

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى باتاكا ماكانيز حاليًا 1.24426 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.251% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.531% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى باتاكا ماكانيز بين أعلى مستوى 1.24464 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1.23531 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.152%.