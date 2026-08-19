سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى القانون المولدوفي

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى القانون المولدوفي حاليًا 2.65574 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.270% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.073% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى القانون المولدوفي بين أعلى مستوى 2.66028 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 2.63942 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.290%.