سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى الدوﻻرات الليبرية

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الدوﻻرات الليبرية حاليًا 27.8626 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.104% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.662% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الدوﻻرات الليبرية بين أعلى مستوى 27.9042 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 27.6309 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.398%.