سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى روبيات سري لانكان

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى روبيات سري لانكان حاليًا 50.9692 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.010% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.332% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى روبيات سري لانكان بين أعلى مستوى 51.5506 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 50.9196 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.940%.