سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى الكيبس اللاوانية

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الكيبس اللاوانية حاليًا 3472.08 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.275% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.452% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الكيبس اللاوانية بين أعلى مستوى 3473.59 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 3448.81 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.164%.