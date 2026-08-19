سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى التينجز الكازاخستانية

هل تبحث عن أسعار صرف HRK التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة Croatian kuna السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة Croatian kuna عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
kn1 HRK = 71.20 KZT

وفِّر المال عند إرسال الأموال إلى الخارج

سجل أسعار صرف Croatian kuna إلى إلى التينجز الكازاخستانية

1 HRK إلى KZTآخر 7 أيام
الأعلى71.3871
الأدنى70.9304
المتوسط71.2267
التغيير-0.01%

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى التينجز الكازاخستانية حاليًا 71.2027 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.639% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.162% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى التينجز الكازاخستانية بين أعلى مستوى 71.3871 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 70.5619 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.358%.

HRK إلى KZT مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

We use the real, mid-market rate with no sneaky mark-up to hide the fees.Learn more

أهم أزواج العملات لعملة HRK

نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

1 HRK = 0.15 USD

ارتفع بنسبة 0.26%

1 HRK = 0.21 CAD

ارتفع بنسبة 0.29%

1 HRK = 0.20 SGD

ارتفع بنسبة 0.16%

1 HRK = 0.13 EUR

لا يوجد تغيير

1 HRK = 0.22 AUD

ارتفع بنسبة 0.62%

1 HRK = 0.11 GBP

ارتفع بنسبة 0.07%

1 HRK = 0.26 NZD

ارتفع بنسبة 0.24%

1 HRK = 2.50 ZAR

ارتفع بنسبة 0.24%

How to convert Croatian kuna to تينغ كازاخستاني

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر HRK كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر KZT كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert Croatian kuna to تينغ كازاخستاني

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر HRK كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر KZT كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

الأسئلة الشائعة حول سعر