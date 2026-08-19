سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى التينجز الكازاخستانية

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى التينجز الكازاخستانية حاليًا 71.2027 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.639% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.162% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى التينجز الكازاخستانية بين أعلى مستوى 71.3871 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 70.5619 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.358%.