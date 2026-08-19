سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى بالفرنكات القمرية

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى بالفرنكات القمرية حاليًا 65.2956 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.001% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.001% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى بالفرنكات القمرية بين أعلى مستوى 65.2977 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 65.294 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.006%.