سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية حاليًا 24.2973 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.076% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.166% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية بين أعلى مستوى 24.3436 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 24.1998 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.192%.