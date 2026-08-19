سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى الكرونة الأيسلندية

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الكرونة الأيسلندية حاليًا 18.872 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.001% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.133% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الكرونة الأيسلندية بين أعلى مستوى 18.8827 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 18.8194 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.151%.