سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى فورنتس المجرية

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى فورنتس المجرية حاليًا 48.4385 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.167% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.090% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى فورنتس المجرية بين أعلى مستوى 48.5768 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 48.0153 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.221%.