سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية حاليًا 4.13838 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.257% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.582% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية بين أعلى مستوى 4.13859 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 4.10473 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.153%.