سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى الدلاسية الغامبية

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الدلاسية الغامبية حاليًا 11.3595 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.562% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.363% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الدلاسية الغامبية بين أعلى مستوى 11.3595 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 11.1813 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.972%.